مصر تتخطى المتوسط العالمي للوفيات بسبب كورونا

بلغت مؤشرات فيروس كورونا الإحصائية في مصر، ذروتها بحيث شهدت البلاد تسجيل أعلى معدل وفيات يومي في العالم، نسبةً للمعطيات التي اتضحت بعد الإعلان عن 17 وفاة أخرى متأثرة بمضاعفات الفيروس، وتسجيل 95 إصابة بالفيروس.

ووصلت الحصيلة الكلية للوفيات في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا إلى 135 حالة، لتصبح نسبة المتوفين تأثرًا من الوباء 7.5% من أصل 1794 إصابة، وهي أعلى من المتوسط العالمي للوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الصحة المصريّة، إلى أنه ارتفعت حالات الشفاء إلى 384 بخروج 36 مصابًا من مستشفيات العزل، بينهم سيدة ماليزية بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرتين، بينهما 48 ساعة، وفقًا لنظام العمل المقرر من منظمة الصحة العالمية، وهؤلاء المتعافون من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من موجبة إلى سالبة، وعددها الآن 505 حالة.

وأعلنت السلطات المصريّة عن تخفيف إجراءات العزل وحظر التجول، ليصبح الحظر محصورًا بين ساعات المساء والصباح الباكر، حيث تغلق جميع المحال التجارية من الخامسة مساءً، وتغلق جميع المطاعم وأماكن التجمع والترفيه، طوال اليوم، عدا الصيدليات ومحال البقالة والمستشفيات والمستوصفات.

وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارًا استثنى فيه خدمات التوصيل إلى المنازل، التي باتت تعمل طوال اليوم، وعددًا إضافيًا من أنشطة النقل للسلع والبضائع والحاصلات الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية، حتى لا تشهد السوق قفزة استثنائية للأسعار، بعد رصد الحكومة ارتفاع سعر العديد من السلع الغذائية بعد إعلان قرار الحظر.