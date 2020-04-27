بعد إلغاء عقوبة الجلد... السعودية تلغي حكم الإعدام بحق القاصرين

قررت السعودية إنهاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم وهم قصر، اليوم الإثنين، وتعويض الحكم "بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث"، وأعلنت المحكمة العليا السعودية، السبت الماضي، إلغاء عقوبة الجلد كذلك.

أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية شبه رسمية، اليوم الإثنين، أن المملكة قررت إلغاء عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم من القُصر، وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إن "أمرا ملكيا صدر بهذا الشأن".

ونقل البيان عن رئيس الهيئة، عواد العواد، قوله إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام"، وأضاف أنه "بدلاً من ذلك سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

واعتبر العواد، أن القرار الجديد "يساعد على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية، ويظهر التزام المملكة بمواصلة تنفيذ إصلاحات أساسية في جميع قطاعات البلاد".

ولم يذكر بيان الهيئة السعودية موعد بدء سريان الأمر الملكي، كما لم يتم الإعلان رسميا عنه.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان المحكمة العليا في المملكة إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، واستبدالها بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا.