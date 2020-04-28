  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الأمم المتحدة تدعو لرفع العقوبات عن السودان

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 19:19

الأمم المتحدة تدعو لرفع العقوبات عن السودان
رمضان في ظل كورونا بالسودان (أ ب)
عرب ٤٨

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى رفع العقوبات عن السودان، محذّرة من أنه على "معرّض لكارثة إنسانيّة بسبب فيروس كورونا".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إنه بدون هذا الدعم الدولي، "قد تنهار عملية التحول الحالي للبلاد إلى دولة ديمقراطية ومستقرة"، وحذّرت من أن "نقطة الانهيار يمكن أن تكون كوفيد-19".

وقالت باشليه إنّ "النظام الصحي غير مجهز لمواجهة وباء مثل ذاك الذي نراه في سائر أنحاء العالم، والطريقة الوحيدة لتجنب كارثة إنسانية هي أن يساعد المانحون السودان".

ولا يزال السودان على القائمة الأميركية السوداء للدول المتهمة بدعم الإرهاب، الأمر الذي يمنع الاستثمار الأجنبي فيه ووصول المساعدات الدولية إليه. وبالتالي، لا يمكن للبلاد في الوقت الحالي الاستفادة من المساعدة المالية التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى بلدان أخرى لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وفي إطار جهود احتواء الوباء، أعلنت حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حظر تجول لمدة 24 ساعة لمدة ثلاثة أسابيع في 18 نيسان/أبريل.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، سجلت في السودان 237 إصابة بالفيروس و21 حالة وفاة.


#الأمم المتحدة
#السودان
#فيروس كورونا
#حمدوك

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سورية: مقتل 40 شخصًا وإصابة آخرين بانفجار صهريج وقود مُفخّخ بعفرين 
سورية: مقتل 40 شخصًا وإصابة آخرين بانفجار صهريج وقود مُفخّخ بعفرين 

2020-04-28

المشردون في إسبانيا.. إن حاد عنهم كورونا نال منهم المجرمون
المشردون في إسبانيا.. إن حاد عنهم كورونا نال منهم المجرمون

2020-04-28

تجدد المواجهات في لبنان.. حرق مصارف وسيارات عسكر
تجدد المواجهات في لبنان.. حرق مصارف وسيارات عسكر

2020-04-28

الأكثر قراءة

بيان روسي حاد عن

بيان روسي حاد عن "شائعات حول سورية" يستثني الأسد

2020-04-27
عودة تدريجية للمدارس بدءًا من الأحد المقبل

عودة تدريجية للمدارس بدءًا من الأحد المقبل

2020-04-27
ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في ريف دمشق إلى 7

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في ريف دمشق إلى 7

2020-04-27
لبيد مستعد للتعاون مع نتنياهو لمنع غانتس من رئاسة الحكومة

لبيد مستعد للتعاون مع نتنياهو لمنع غانتس من رئاسة الحكومة

2020-04-27
الصحة الإسرائيلية: 204 وفيات وتباطؤ في الإصابات

الصحة الإسرائيلية: 204 وفيات وتباطؤ في الإصابات

2020-04-27