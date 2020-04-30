كورونا: 21 وفاة بمصر و7 بالجزائر و5 بالسعودية و3 بالمغرب و3 بالسودان 

سجلت مصر 21 وفاة بكورونا، الأربعاء، فيما رصد المغرب 3 وفيات بالفيروس، كما سجلّ السودان 3 حالات وفاة، فيما سجلت الجزائر أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيلها 7 وفيات، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، وفاة 21 وإصابة 226 جراء كورونا، فيما تعافى 31 من الفيروس.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 5 آلاف و268 من ضمنهم 380 وفاة و1335 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلن مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، تسجيل 3 وفيات و69 إصابة، فيما تعافى 150 من الفيروس.

وأوضح أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و321 من ضمنهم 168 وفاة و1928 حالة شفاء.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ما رفع الإجمالي إلى 444.

كما سجلت 199 إصابة جديدة، وهي أثقل حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الفيروس بالبلاد نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 7 حالات وفاة، و199 إصابة جديدة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 3848 إصابة من ضمنها 444 حالة وفاة".

وأوضح فورار أنه منذ الثلاثاء، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس ليبلغ 1702 من إجمالي المصابين، وذلك بعد تسجيل 51 حالة شفاء جديدة.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و3 حالات وفاة.

وأضاف البيان أن الأرقام الجديدة ترفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 375 حالة، بينها 28 وفاة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 32 .

وسجلت السعودية، الأربعاء، 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 5 وفيات جديدة بكورونا، و1325 إصابة جديدة بالوباء، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 21 ألفا و 402، بينها 157 وفاة، وألفين و953 متعافيا بعد شفاء 169 حالة جديدة.