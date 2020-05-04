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نصر الله: لا نشاطات لـ"حزب الله" في ألمانيا

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 19:09

نصر الله: لا نشاطات لـ"حزب الله" في ألمانيا
أرشيفية (رويترز)
عرب ٤٨ ووكالات

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مساء اليوم، الإثنين، أن لا نشاطات للحزب على الأأراضي الألمانية، وذلك بعد أيام من حظر برلين كل نشاطات الحزب وإعلانها عن مداهمات في مساجد عدة، في خطوة اعتبرها "خضوعًا" للولايات المتحدة.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة وجّهها إلى اللبنانيين "حين نقول ليس لدينا تنظيم في ألمانيا، نحن صادقون مئة في المئة" معتبرًا أن ما صدر "قرار سياسي وتعبير عن الخضوع الألماني للإرادة الأميركية وإرضاء لإسرائيل".

وأعلنت الحكومة الألمانية، الخميس الماضي، حظر كل نشاطات "حزب الله" على أراضيها، وداهمت شرطتها مساجد عدّة ومراكز قالت إنها مرتبطة بالحزب، في خطوة رحّبت بها الولايات المتحدة وإسرائيل وندّدت بها إيران. وكانت نشاطات الجناح العسكري لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي "حركة إرهابية"، محظورة، لكن ليس نشاطات جناحه السياسي.

الشرطة الألمانية داهمت خمسة مواقع للاشتباه بارتباطها بأنشطة "حزب الله" اللبناني (أ ب)

وأكّد نصر الله أنّ "ما أقدمت عليه وزارة الداخلية مدان" لناحية "مداهمة بعض المساجد وبعض مراكز الجمعيات" واصفًا ذلك بـ"الممارسات المتوحشة". وطالب الحكومة اللبنانية بالقيام بواجباتها معتبرًا أنها "معنية بحماية مواطنيها في ألمانيا".

وأضاف "متوقع أن تقدم دول أوروبية أخرى على قرار من النوع ذاته"، مشددًا في الوقت ذاته على أنه "منذ سنوات طويلة، لم نعد نعتمد إيجاد تنظيمات لنا في دول العالم والدول الأوروبية خصوصًا وأميركا اللاتينية وغيرها".

وقدّرت السلطات الألمانية عدد أعضاء حزب الله الذين تتهمهم الاستخبارات الداخلية بجمع تبرعات وتجنيد مؤيدين وتنظيم تظاهرات تدعو إلى "تدمير إسرائيل" بنحو ألف شخص. ويأتي قرار برلين بعد دعوات أميركية وإسرائيلية بهذا الصدد.

وكان سفير الولايات المتحدة السابق في ألمانيا والمدير العام بالوكالة للاستخبارات القومية الأميركية، ريتشارد غرينيل، قد دعا ألمانيا في أيلول/ سبتمبر إلى حظر النشاط السياسي للحزب على أراضيها، كما فعلت بريطانيا وهولندا.

وذكر تقرير صحافي أن إسرائيل قدمت للسلطات الألمانية الدوافع لحظر أنشطته "حزب الله" اللبناني، واعتباره تنظيما إرهابيا، وذلك عبر تقديم معلومات استخباراتية جمعها الموساد حول نشاطات "حزب الله" في ألمانيا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير نشر يوم السبت الماضي، إن المعلومات التي نقلتها إسرائيل للسلطات القانونية وأجهزة الاستخبارات الألمانية تضمنت تفاصيل عن شخصيات محورية في "حزب الله" تعمل على الأراضي الألمانية.

وبحسب التقرير فإن "المعلومات التي جمعها الموساد كشفت عن رجال أعمال عملوا في التجارة وغسيل الأموال، ونقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات بنكية تابعة لحزب الله، واستخدمت لتمويل خلايا تابعة للحزب تنشط على الأراضي الألمانية".


#حزب الله
#الموساد
#ألمانيا
#حسن نصر الله
#الحكومة اللبنانية

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