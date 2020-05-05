  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

إصابة رئيس حزب "البشير" أحمد هارون بكورونا

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 12:24

إصابة رئيس حزب "البشير" أحمد هارون بكورونا
أحمد هارون (تويتر)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت السلطات السودانية، أمس الإثنين، عن إصابة رئيس الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، أحمد هارون، بفيروس كورونا، ونقله من سجنه إلى موقع للعزل الصحي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السودانية، أمس الإثنين، عقب تواتر تحذيرات من تفشي الفيروس بين الموقوفين في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

وقال البيان إن "أحمد هارون الموقوف بسجن كوبر تعرض لأزمة صحية، وبناءً عليه أخذ عينة للفحص للاشتباه بفيروس كورونا ونقل على أثرها لمستشفي الشرطة".

وأوضح أنه "نتيجة الفحص الأولي جاءت سلبية، وعقب حدوث مضاعفات لهارون تم إجراء فحص ثاني وأشعة مقطعية وجاءت النتيجة إيجابية، ثم فحص ثالث وكانت النتيجة إيجابية أيضا".

وأضاف أنه بعد تحسن لاحق في الحالة الصحية لهارون، تم نقله إلى موقع عزل صحي لتوفير الرعاية والحراسة والتأمين، على أن يتم إعادته إلى السجن عقب التعافي.

ومنذ الأربعاء الماضي، حمل "المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم في عهد البشير، سلطات بلاده "المسؤولية الكاملة" لسلامة رموزه الموقوفين في سجن كوبر، كاشفًا عن تعرض رئيسه السابق أحمد هارون للإصابة بكورونا.

وأوقفت السلطات السودانية، يوم الخميس الماضي، 23 من أُسر معتقلي نظام البشير، جراء وقفة احتجاجية أمام سجن كوبر؛ خشية إصابة ذويهم بفيروس كورونا.

وفي أواخر آذار/ مارس الماضي، طالب مئات أسر المعتقلين من رموز نظام البشير، الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين منذ نحو عام، وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية، خشية كورونا.

وقبل نحو 5 أشهر، أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، إلقاء القبض على 51 من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة.


#السودان
#أحمد هارون
#حزب البشير

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غرفة العدل الدولية: رامي مخلوف في الإمارات هاربًا من المحاكمة
غرفة العدل الدولية: رامي مخلوف في الإمارات هاربًا من المحاكمة

2020-05-05

فنزويلا تعلن اعتقال أميركيين بتهمة محاولة الإطاحة بمادورو
فنزويلا تعلن اعتقال أميركيين بتهمة محاولة الإطاحة بمادورو

2020-05-05

مستجدات كورونا: الإصابات والوفيات بارتفاع وتنافس عالمي لتطوير لقاح
مستجدات كورونا: الإصابات والوفيات بارتفاع وتنافس عالمي لتطوير لقاح

2020-05-05

الأكثر قراءة

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا

2020-05-04
وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

2020-05-04
الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

2020-05-04
المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

2020-05-04
التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

2020-05-04