لبنان يستدعي السفير الألماني بعد قرار حظر "حزب الله"

استدعت وزارة الخارجيّة اللبنانيّة، اليوم، الثلاثاء، السفير الألماني في بيروت، "للاستيضاح" حول تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابيّة في ألمانيا.

وأبلغ السفير الألماني وزير الخارجية اللبناني أن القرار "متخذ منذ فترة وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه، وقد أكد أن القرار لا يصنف ’حزب الله’ إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية".

من جهته، أكد وزير الخارجيّة اللبناني، ناصيف حتي، على موقف لبنان المبدئي من أن "حزب الله" مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني.

من جهته، أكّد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أمس، الإثنين، أن لا نشاطات للحزب على الأراضي الألمانية، واعتبر القرار الألماني "خضوعًا" للولايات المتحدة.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة وجّهها إلى اللبنانيين "حين نقول ليس لدينا تنظيم في ألمانيا، نحن صادقون مئة في المئة"، معتبرًا أن ما صدر "قرار سياسي وتعبير عن الخضوع الألماني للإرادة الأميركية وإرضاء لإسرائيل".

وأعلنت الحكومة الألمانية، الخميس الماضي، حظر كل نشاطات "حزب الله" على أراضيها، وداهمت شرطتها مساجد عدّة ومراكز قالت إنها مرتبطة بالحزب، في خطوة رحّبت بها الولايات المتحدة وإسرائيل وندّدت بها إيران. وكانت نشاطات الجناح العسكري لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي "حركة إرهابية"، محظورة، لكن ليس نشاطات جناحه السياسي.

وأكّد نصر الله أنّ "ما أقدمت عليه وزارة الداخلية مدان" لناحية "مداهمة بعض المساجد وبعض مراكز الجمعيات" واصفًا ذلك بـ"الممارسات المتوحشة". وطالب الحكومة اللبنانية بالقيام بواجباتها معتبرًا أنها "معنية بحماية مواطنيها في ألمانيا".

وأضاف "متوقع أن تقدم دول أوروبية أخرى على قرار من النوع ذاته"، مشددًا في الوقت ذاته على أنه "منذ سنوات طويلة، لم نعد نعتمد إيجاد تنظيمات لنا في دول العالم والدول الأوروبية خصوصًا وأميركا اللاتينية وغيرها".