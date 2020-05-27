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السعودية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 في تبادل إطلاق نار

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 11:55

السعودية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 في تبادل إطلاق نار
من موقع الحدث (مواقع التواصل الاجتماعي)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في تبادل إطلاق نار بإحدى محافظات منطقة عسير جنوب غربي السعودية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، زيد محمد الدباش، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال الدباش إن "الجهات الأمنية باشرت بلاغا أمس الثلاثاء عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه بمنطقة عسير، نتج عنها مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفى".

وأوضح أنه تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجاري استكمال الإجراءات للقبض على باقي المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

ولم تعلن السلطات السعودية أسباب الحادث حتى الساعة 7:20 بتوقيت غرينتش، غير أن الواقعة لاقت تفاعلا واسعا بين مغردين سعوديين؛ إذ عزا بعضهم أسابها إلى خلاف بين عائلتين على قطعة أرض.

وطالب مغردون عبر هاشتاغ (وسم) "#إطلاق_ نار_الأمواه" بتدخل رسمي سريع لحظر تداول الأسلحة النارية بين المواطنين.

ووفق القانون السعودي، يُحكم على المدانين بجرائم القتل العمد، بالإعدام، فيما يحول دون تنفيذ الحكم عفو عائلة القتيل في بعض الحالات سواء مقابل دية مالية أو من دونها.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#السعودية
#مقتل 6 أشخاص
#تبادل إطلاق نار
#عسير جنوب غربي السعودية

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