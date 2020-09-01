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81 وفاة بكورونا في العراق و32 بالسعودية و3 بالكويت

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 16:58

81 وفاة بكورونا في العراق و32 بالسعودية و3 بالكويت
طفلة عراقية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّل العراق، اليوم الثلاثاء، 81 وفاة جراء فيروس كورونا للمستجد (كوفيد- 19)، فيما رصدت السعودية 32 وفاة، كما سجّلت الكويت 3 وفيات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إنها سجلت 81 وفاة و3.404 إصابات بكورونا خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 238.338؛ بينها 7.123 وفاة، و180.473 حالة تعاف.

وفي السعودية، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 32 وفاة و898 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 316.670؛ منها 3.929 وفاة، و291.514 حالة تعاف.

وفي الكويت، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 3 وفيات و702 إصابة بكورونا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 85.811؛ منها 534 وفاة، و77.657 حالة تعاف.

وحتى ظهر اليوم، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و671 ألفا، توفي منهم أكثر من 855 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليون و977 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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