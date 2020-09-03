للمرة الأولى في تاريخها: الكويت تعيين 8 نساء قاضيات

أدت 8 قاضيات كويتيات اليوم، الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف المطاوعة، للمرة الأولى في البلاد، ضمن دفعة شملت بالإضافة لهن 46 قاضيا كويتيا.

وقال المطاوعة في كلمة له عقب أداء القسم، إن تعيين القضاة "يأتي في نطاق السعي لتكويت القضاء (جعله كويتيا خالصا)".

وأشار إلى "تبعات المسؤولية التي يتحملها القضاة، والواجبات التي يجب الالتزام بها، كما حثهم على السعي لتحقيق العدل ومصالح المتقاضين".

وأضاف المطاوعة، أن "تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها"، مشددا على "دور القاضيات الجديدات في إنجاح التجربة".

أول 8 قاضيات ب #الكويت يقسمن اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى#ديوان_الخدمة_المدنية pic.twitter.com/TPEaSIc2cU — ترند الكويت (@trend_kuw) September 3, 2020

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر النائب العام ضرار العسعوسي، قرارا بترقية 8 وكيلات نيابة إلى منصب "قاضيات".

واعتمد المجلس الأعلى للقضاء الكويتي القرار في تموز/ يوليو.

يذكر أن الكويت تواجه عجزا في كوادر القضاء، وما زالت تستعين بقضاة من مصر لسد النقص في عدد القضاة لديها، ضمن اتفاقية بين البلدين. واتجهت في العامين الأخيرين إلى الاستعانة بقضاة من تونس أيضا.