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الأردن يعيد فرض التجنيد الإلزاميّ بعد إيقافه 29 عامًا

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 16:16

الأردن يعيد فرض التجنيد الإلزاميّ بعد إيقافه 29 عامًا
خلال توقيع القرار (بترا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قرّر الأردن، اليوم الأربعاء، إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية بعد 29 عاما على وقفها، في خطوة تأتي بعد أن أعلن رئيس الحكومة، عمر الرزاز، الأحد الماضي، أن قرار العودة التدريجية لـ"خدمة العَلم (الخدمة العسكرية الإلزامية)"، جاء مدعوما بمطالبات مستمرة؛ لـ"صقل الهوية الوطنية للشباب، وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام بما يخدم مستقبلهم".

وأشرف الرزاز، اليوم، بحضور قائد الجيش، يوسف الحنيطي، على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والقوات المسلحة بشأن إعادة تفعيل خدمة العلم، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستبدأ وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية بوضع الخطوات التفصيلية لعودة الخدمة العسكرية الإلزامية تدريجيا؛ إذ ستكون إلزامية للأردنيين الذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 سنة ممن لا يعملون، وليسوا على مقاعد الدراسة، أو خارج البلاد، أو أرباب أسر.

وستكون مدة الخدمة 12 شهرا، يتم خلالها منح المكلف مبلغا شهريا مقداره 100 دينار (140 دولارا)، ويتلقى تدريبا عسكريا مدته 3 أشهر.

من جهته، أعلن وزير العمل، نضال البطاينة، عن بدء تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية العام الحالي باستدعاء 5 آلاف شاب من مواليد 1995، على أن يتم استدعاء 15 ألف شاب العام القادم للالتحاق بالخدمة.

وصدر "قانون خدمة العلم الأردني" عام 1976، وجرى عليه العديد من التعديلات، قبل وقف العمل به عام 1991.

وقبل إعلان عودته، كان الجيش الأردني والأجهزة الأمنية المختلفة يتبع خيار التجنيد الاختياري؛ لتلبية احتياجاتها من الأفراد والضباط، لمن بلغ سن الـ18 ولم يتجاوز الـ27، عبر شروط خاصة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الأردن
#الخدمة العسكرية الإلزامية
#عمر الرزاز
#صقل الهوية الوطنية

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