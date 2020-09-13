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كورونا: 25 وفاة بالمغرب واثنتان في لبنان وأعلى حصيلة إصابات أردنيّة

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 23:04

كورونا: 25 وفاة بالمغرب واثنتان في لبنان وأعلى حصيلة إصابات أردنيّة
في أحد المشافي اللبنانية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت المغرب، الأحد، تسجيل 25 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولبنان اثنتين، فيمل سجّلت الأردن حالتي وفاة، بالإضافة إلى تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفادت الصحة المغربية، بتسجيل 25 وفاة و2.251 إصابة بالفيروس، فضلا عن 1.661 حالة تعاف.

وأوضحت الوزراة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 86.686، منهم 1.578 متوفيا، و67.528 حالة تعافٍ.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة، حالتي وفاة و641 إصابة بكورونا، إضافةً إلى تعافي 429.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 24.310، بينها 241 وفاة، و8.334 حالة تعاف.

في جيبوتي، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل إصابة واحدة بالفيروس، إلى جانب 3 حالات شفاء منه.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت 5.395، بينهم 61 متوفيا، و5.330 متعافيا.

وسجل الأردن، الأحد، أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس، بواقع 252، إلى جانب حالتي وفاة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الصحة، سعد جابر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع متحدث الحكومة، أمجد العضايلة.

ووفق جابر، تم تسجيل وفاتين و252 إصابة جديدة، لترفع الإجمالي إلى 3314 إصابة، منها 24 وفاة.

من جهته، قال العضايلة إنه لا نية لفرض حظر تجول شامل وسيتم الاكتفاء بتشديد إجراءات الوقاية.

وأوضح أنه سيتم تشديد الرقابة على التجمعات، وتخفيض عدد الموظفين وتدوير الدوام بينهم، والاكتفاء بعقد الاجتماعات عن بعد بما فيها مجلس الوزراء.

ويرى مراقبون محليون أن الأردن يشهد انتكاسة وبائية ملحوظة منذ السابع من آب/ أغسطس الماضي، إذ ارتفعت أعداد الإصابات المحلية بشكل كبير، وشهدت قفزات مستمرة.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 29 مليونا و110 آلاف، توفي منهم أكثر من 926 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و948 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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