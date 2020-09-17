  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الرّزاز: لا سلام مع إسرائيل في ظلّ إجراءاتها الأحادية

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 16:45

الرّزاز: لا سلام مع إسرائيل في ظلّ إجراءاتها الأحادية
رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أوضح رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، في تصريحات صحافية اليوم الخميس، أن بلاده ترفض "الإجراءات الأحادية" التي تقوض "حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس".

وذكر الرزاز أن موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن "لا سلام عادلا وشاملا في ظل استمرار إجراءات إسرائيل الأحادية".

وأضاف الرزاز، في حديثه لإذاعة "جي بي سي" المحلية، أن "الأردن ثابت في موقفه تجاه القضية الفلسطينية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وأردف: "لن نصل إلى السلام العادل والشامل إذا استمرت إسرائيل بإجراءاتها الأحادية، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس".

يذكر أن الأردن ربط نجاح تحركات التطبيع مع إسرائيل بتصرفات الأخيرة، حيث قال وزير خارجيته أيمن الصفدي، في بيان، إن "التغيير المطلوب والقادر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يجب أن يأتي من إسرائيل".

كما أشار الرزاز، إلى تأكيد الأردن أن "السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وتابع: "الأردن لن يغير موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ولا يزال مؤمنا بالسلام العادل والشامل لكل المنطقة، ولكن له شروطه الواضحة التي لن يحيد عنها بأي حال من الأحوال".

ولفت إلى أن "المملكة تسعى دائما إلى وحدة الصف العربي فيما يتعلق بكل التحديات الإقليمية والخارجية سواء بعلاقاتها مع دول الخليج أو العراق ومصر".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الحكومة الأردنية
#الإجراءات الأحادية
#القدس
#عمر الرزاز
#الأردن

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تغييرات غير مسبوقة في قيادة الإخوان المسلمين
تغييرات غير مسبوقة في قيادة الإخوان المسلمين

2020-09-17

العثور على أثر سم في زجاجة ماء في غرفة المعارض الروسي نافالني
العثور على أثر سم في زجاجة ماء في غرفة المعارض الروسي نافالني

2020-09-17

الأمم المتحدة: كورونا يخرج عن السيطرة
الأمم المتحدة: كورونا يخرج عن السيطرة

2020-09-17

الأكثر قراءة

سلام الخرفان

سلام الخرفان

2020-09-16
ريغيف تتفق مع نظيرها البحريني على

ريغيف تتفق مع نظيرها البحريني على "تعزيز التعاون"

2020-09-16
بنود الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

بنود الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

2020-09-16
تحليلات إسرائيلية: مراسم توقيع الاتفاقيات كانت مسرحية لترامب

تحليلات إسرائيلية: مراسم توقيع الاتفاقيات كانت مسرحية لترامب

2020-09-16
رئيس الموساد لا يستبعد التطبيع مع السعودية قريبا

رئيس الموساد لا يستبعد التطبيع مع السعودية قريبا

2020-09-16