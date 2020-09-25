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الإمارات تقدّم طلبا رسميًا للحصول على مقاتلات F35

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 18:56

الإمارات تقدّم طلبا رسميًا للحصول على مقاتلات F35
وزير خارجية الإمارات وترامب (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قدّمت الإمارات طلبًا رسميًا للحصول على مقاتلات أف 35 أميركيّة من الجيل المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم، الجمعة.

ووفقًا للوكالة، فإنّ الطلب جاء بعد التوقيع على "اتفاق أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، دون أن تذكر الوكالة عدد المقاتلات التي ترغب الإمارات في الحصول عليها.

والأسبوع الماضي، نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة على المحادثات بين الولايات المتحدة والإمارات إنه يتوقع أن يتم الاتفاق على هذه صفقة مقاتلات F35 حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك فيما تسعى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، من خلال تزويدها بأسلحة وطائرات متطورة جدا.

ونقلت "رويترز" عن المصادر ذاتها قولها إن الإمارات تسعى إلى الحصول على موافقة رسمية من الولايات المتحدة حتى موعد أقصاه 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهو يوم استقلالها. ورفضت سفارات الإمارات في واشنطن والبيت الأبيض التعقيب على ذلك.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن "سياسة الولايات المتحدة هي عدم المصادقة أو التعقيب على صفقات محتملة في مجالات الدفاع إلى حين استكمالها وتقديم تقرير إلى الكونغرس".

ويسمح توقيع الإدارة الأميركية على كتاب موافقة على الصفقة للجانبين بأن يفرض أحدهما على الآخر غرامات في حال إلغاء الصفقة.

إلا أن مساعدين لأعضاء في الكونغرس أشاروا إلى وجود عقبات في الطريق إلى المصادقة على الصفقة، وأنه ربما لن يكون بالإمكان إنهاء الصفقة بحلول نهاية العام الحالي.

وتوجه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى واشنطن، الأسبوع الماضي ، والتقى مع وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، ومسؤولين أمنيين آخرين لبحث "رزمة التعويض" التي ستحصل عليها إسرائيل مقابل الصفقة مع الإمارات.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل ستطلب تبكير تسلم أربع طائرات تزويد وقود من طراز "بيغاسوس KC-46" من صنع شركة بوينغ، بدلا من استلامها بعد أربع سنوات، ويصل سعرها إلى 2.4 مليار دولار.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الإمارات
#إسرائيل
#الولايات المتحدة
#إف 35

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