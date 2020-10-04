استئناف العمرة في السعوديّة بعد أشهر على الإغلاق

توافدت حشود المعتمرين إلى الحرم المكي، في وقت متأخر من يوم أمس السبت، لأداء مناسك العمرة، بعد تعطيلها منذ نحو 7 أشهر ضمن تدابير منع تفشي فيروس كورونا في السعودية.

وأفادت رئاسة الحرمين الشريفين عبر حسابهما الموثق على "تويتر"، بـ"وصول طلائع زوار المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية (لم تحددها)". ونقلت الرئاسة صورا لدخول المعتمرين الحرم المكي.

وقبل إعلان رئاسة الحرمين، ذكرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على "تويتر"، أن "الفوج الأول من المعتمرين يستعد لدخول الحرم المكي مع بداية العمرة"، مع نقل عدد من صور المعتمرين.

ويأتي استئناف المملكة منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت مكة المكرمة، أداء العمرة تدريجيا في المسجد الحرام بعد تعليقها منذ آذار/ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء كورونا.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الحج في بيان، عودة تدريجية لأداء العمرة تبدأ بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة في 4 تشرين الأول/ أكتوبر.

ثم استقبال الراغبين من خارجها بداية من مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي الفيروس.

وسيتم خلال المرحلة الأولى التي بدأت السبت، السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم).

وتبدأ المرحلة الثانية 18 تشرين الأول/ أكتوبر، بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 75% (15 ألف معتمر، و40 ألف مصلٍ في اليوم).

وفي المرحلة الثالثة، "سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بنسبة 100% (20 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ في اليوم).

أما المرحلة الرابعة فسيتم السماح خلالها بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها بنسبة 100 بالمئة، عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

وفي آذار/ مارس الماضي، قررت الرياض وقف أداء العمرة بسبب جائحة كورونا، ونظمت موسم حج "محدودا للغاية"، اقتصر على المقيمين داخل المملكة.

والسبت، قالت وزارة الصحة، في بيان إنها سجلت 27 وفاة جراء كورونا، و419 إصابة، و626 حالة تعاف، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 335 ألفا و997، بينها 4 آلاف و850 وفاة، و320 ألفا و974 حالة شفاء.