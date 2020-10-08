بتهمة "الإلحاد": السجن 10 سنوات بحق ناشط في الحراك الجزائري

عرب ٤٨ / أ ف ب

حكم على الناشط المعروف في الحراك الاحتجاجي في الجزائر ياسين مباركي، اليوم الخميس، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة "التحريض على الإلحاد و"المساس بالمعلوم من الدين"، على ما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة "حكم على مباركي بالسجن عشر سنوات مع النفاذ وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة ملايين دينار (66 ألف يورو)" معربا عن صدمته "لهذا الحكم القاسي في حق مواطن اكتفى بالتعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

كمال البوشي لقاو عنده 7 قناطر غبرة حكموا عليه 4 سنين حبس.

المناضل #ياسين_مباركي من خنشلة حكموا عليه 10 سنين حبس و غرامة مالية مليار سنتيم، و السبب لقاو ورقة ممزقة في مصحف قديم...!

هذه ليست عدالة مستقلة و شفافة، بل محاكم التفتيش التي كانت في القرون الوسطى.#التصعيد_حتى_الاستقلال — Mehdi Khe ⁦⁩ (@mahdi_khe) October 8, 2020

ويشكل القرار أقسى حكم يصدر في حق أحد ناشطي الحراك منذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية في شباط/فبراير 2019.

وخلال المحاكمة طلبت النيابة العامة السجن ثماني سنوات للمتهم. ونادرا ما يصدر القاضي حكما يزيد عن طلب النيابة العامة.

وقرر مباركي الذي يدفع ببراءته استئناف الحكم على ما أكد صالحي.

وأوضح الأخير أن مباركي كان ملاحقا بتهم "التحريض على الإلحاد" و"المساس بالمعلوم من الإسلام" و"التحريض على التمييز والكراهية".

وشدد على أنها "قضية تندرج في إطار حرية المعتقد والتعبير" مطالبا بإلغاء المحاكمة والإفراج عن ياسين مباركي وإسقاط الملاحقات في حقه.

عاجل:

08 أكتوبر

خنشلة:

فضيحة قضائية مدوية:

من أجل نسخة من القرآن الكريم قديمة تعود لجده فيها صفحة ممزقة وكتب دينية:

اتهموه بالدعوة للإلحاد والمساس بالدين والوحدة الوطنية:

تم الحكم على مناضل الأوراس الأشم ياسين مباركي بـ10 سنوات سجن وغرامة مليار سنتيم.

رُفعت الأقلام وجُفت الصحف pic.twitter.com/7nmPtjcng9 — Said Touati (@epsilonov71) October 8, 2020

وكان مباركي (52 عاما) المنخرط جدا في الحراك المحلي، أوقف في 30 أيلول/سبتمبر بعد تفتيش منزله.

وقال أحد أصدقائه في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس بعدما حضر جلسة المحاكمة إن عناصر الشرطة عثروا على ما يبدو في منزله على نسخة قديمة من القرآن "مع صفحة ممزقة" في داخله بسبب قدم المصحف.