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انفجار في ناقلة نفط بميناء جدة السعودي

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 08:01

انفجار في ناقلة نفط بميناء جدة السعودي
(توضيحية- أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أفادت مصادر ملاحية عن وقوع انفجار في ناقلة نفط بميناء جدة السعودي، نتيجة إصابتها من مصدر خارجي، من دون وقوع إصابات، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر ملاحية عن وقوع انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء جدة، من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

ولم تؤكد السلطات السعودية فورا وقوع الحادث الذي قالت "يونايتد كينغدوم مارين ترايد أوبريشينز" (عمليات التجارة البحرية البريطانية) إنه وقع، أمس الأحد، قبالة ميناء جدة الرئيسي على البحر الأحمر الذي يعد مركز توزيع لشركة النفط السعودية العملاقة ارامكو.

ونقلت الوكالة عن شركة شحن بريطانية تدعى "بي دبليو" أن السفينة "بي دبليو راين" ، التي ترفع علم سنغافورة، هرب منها جميع البحارة البالغ عددهم 22 بحارا من دون إصابات، محذرة من احتمال تسرب بعض النفط في موقع الانفجار.

ويأتي هذا الحادث بعد انفجار وقع الشهر الماضي في ناقلة نفط يونانية راسية في ميناء الشقيق في جنوب السعودية، وهو هجوم حمل التحالف العسكري الذي تقوده الرياض مسؤوليته الى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأكدت شركة المعلومات البحرية "درايد غلوبال" ومقرها في لندن الانفجار، موضحة أنه وقع في سفينة "عندما كانت تقوم بعمليات في المرسى الرئيسي في مرفأ أرامكو في جدة".

وأشارت إلى أن ناقلة النفط قد تكون "ديزيرت روز "التي ترفف علم جمهورية الدومينيكان أو السعودية "الأمل السعودي".

وقالت شركة هافنيا للشحن إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول، مما تسبب في اشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

يذكر أن ناقلة نفط يونانية تعرضت في الشهر الماضي لانفجار في ميناء "الشقيق" السعودي على البحر الأحمر، مما أسفر عن أضرار مادية. وفي حين أفاد مصدر ملاحي بأن الانفجار نجم عن لغم بحري، أكدت الرياض أنه نتيجة تدمير زورق مفخخ أرسله الحوثيون.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#السعودة
#ميناء جدة
#انفجار
#ناقلة نفط
#جماعة الحوثي

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