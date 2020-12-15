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العراق: مقتل متظاهر ناشط في الحراك الشعبيّ برصاص مجهولين

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 23:16

العراق: مقتل متظاهر ناشط في الحراك الشعبيّ برصاص مجهولين
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل متظاهر عراقي مناهض للحكومة في شرق بغداد، برصاص مسلحين ملثمين مساء الثلاثاء، بحسبما نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن "مصدر أمنيّ".

وقال الضابط في شرطة بغداد، أحمد خلف، إن مسلحين مجهولين "اغتالوا" الناشط في الحراك الشعبي، صلاح العراقي، شرقي بغداد، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح خلف أن "العراقي أصيب بـ5 طلقات رصاص".

ولم تتبّن أية جهة مسلحة مسؤولية الهجوم، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات بخصوص الأمر.

وبدأت الاحتجاجات في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة في أيار/ مايو الماضي، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وفي تموز/ يوليو الماضي، اغتال مسلحون مجهولون الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي قرب منزله بحي زيونة شرقي بغداد.‎

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#متظاهر عراقي

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