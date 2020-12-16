الجيش الأميركي يسقط مُسيرة عراقية "عن طريق الخطأ"

أسقط الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة تابعة للجيش العراقي عن طريق الخطأ، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني.

وقال ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية، أحمد خلف، إن "منظومة الدفاع الجوي الأميركية المنصوبة في سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء، أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد عن طريق الخطأ".

وأوضح خلف أن "السفارة الأميركية قدمت اعتذارا سريعا إلى الجيش العراقي، وأكدت أنها اعتقدت أن الطائرة المسيرة تابعة للجماعات المسلحة التي تشن هجمات صاروخية تستهدف السفارة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في المنطقة الخضراء".

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأميركيين في العراق.

وكانت فصائل مسلحة من بينها كتائب حزب الله العراقي المرتبطة بإيران، قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأميركية في العراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في 5 من كانون الثاني/ يناير الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.