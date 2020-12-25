لقاحات كورونا: 50 مليون جرعة لمصر ونحو 18 مليونا للعراق

تعاقدت مصر على شراء 50 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزاري، مساء الخميس، أوردته وسائل إعلام محلية مملوكة للدولة.

وأوضح معيط أن مصر تعاقدت على شراء 30 مليون جرعة من شركة أسترازينيكا البريطانية، إضافة إلى 20 مليون جرعة من شركة سينو فارم الصينية.

ولم يحدد الوزير موعد وصول اللقاحات المضادة لكورونا إلى بلاده التي يبلغ عدد سكانها نحو 103 ملايين نسمة، وفق أحدث إحصاء رسمي.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان، إن اللقاحات لن تكون جاهزة في بلاده قبل منتصف عام 2021.

وأمس الخميس، أعلنت مصر، تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في طفرة بعدد الإصابات منذ تصاعد المنحنى بالموجة الثانية لتفشي الفيروس.

وسجلت مصر إجمالا 128 ألفًا و993 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و260 وفاة، و108 آلاف و474 حالة تعاف.

العراق يشتري 17.5 مليون جرعة

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، إن بلاده تعاقدت على شراء 17.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في تصريح متلفز مع فضائية العراقية، مساء أمس.

وقال التميمي، إن "العراق تعاقد على شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح كورونا، وهي دفعة تكفي حوالي 20 بالمئة من إجمالي عدد السكان (نحو 37 مليونا وفق أحدث إحصاء رسمي)".

وأضاف: "هناك 16 مليون جرعة لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية، و1.5 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر الأمريكية، وتم تخصص المبالغ اللازمة لذلك".

‎وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان، وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى البلاد في الربع الأول من عام 2021.

وحتى مساء أمس، سجل العراق إجمالا 588 ألفا و803 إصابات بفيروس كورونا، بينها 12 ألفا و744 وفاة، و527 ألفا و341 حالة تعاف.