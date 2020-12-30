تبون يعود للجزائر بعد رحلة علاج في ألمانيا

عاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، إلى بلاده بعد رحلة علاج بألمانيا دامت شهرين، عقب نحو أسبوعين من إعلان تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وفق صور أظهرها التلفزيون الحكومي.

وكان في استقبال الرئيس الجزائري بمطار العاصمة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد.

وعقب ظهوره في حالة تبدو جيدة، قال تبون في تصريحات للتلفزيون: "أتمنى أن تكون السنة الجديدة أحسن من الحالية ملؤها السعادة لجميع المواطنين".

وأضاف: "البعد عن الوطن صعب خاصة بالنسبة لمن هو في منصب مسؤولية"‎.

وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن تبون دخوله حجرا طوعيا، بناء على نصيحة من أطبائه، بعد تسجيل إصابة موظفين في الرئاسة بفيروس كورونا.

وبعد 3 أيام، أعلنت الرئاسة، نقل تبون إلى مستشفى عسكري بالعاصمة للعلاج، وفي اليوم التالي، وتحديدا في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، نقل تبون إلى ألمانيا للعلاج، لإصابته بكورونا.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن تبون في كلمة وجهها للجزائريين، تعافيه من الإصابة، مؤكدا خضوعه لفترة نقاهة أوصى بها الأطباء.