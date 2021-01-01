اليمن: مقتل 5 نساء في قصف بالحديدة وتبادل للاتّهامات

قُتلت 5 نساء وأصيبت أخريات، في قصف مدفعي بمدينة الحديدة غربي اليمن، الجمعة، فيما تبادل الجيش والحوثيين الاتهامات حول منفذ القصف.

وقال المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" التابعة للجيش، في بيان، إن "قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي مساء الجمعة على قاعة أعراس نسائية، تسببت بمقتل خمس نساء وجرح 7 أخريات".

وأضاف البيان نقلا عن شهود عيان أن "القذيفة أطلقتها عناصر حوثية من جانب إحدى الحدائق الواقعة تحت سيطرة الجماعة شرق مدينة الحديدة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي المقابل، اتهمت جماعة الحوثي القوات الموالية للحكومة بالوقوف وراء القصف الذي استهدف صالة أفراح نسائية بالحديدة.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن القائم بأعمال محافظ الحديدة، محمد قحيم، قوله، إن "مرتزقة العدوان (القوات الموالية للحكومة) استهدفوا بوابة صالة المنصورة للأفراح بمديرية الحوك التابعة للحديدة".

وأضاف: "أدى القصف إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح في حصيلة أولية“.

مقتل وإصابة 1363 مدنيًّا في عام 2020

وفي سياق ذي صلة، قُتل وأُصيب 1363 مدنيا في اليمن، خلال العام الماضي 2020، بحسب ما أعلنت لجنة حكومية في البلاد، الجمعة، والتي أوضحت أنه تمّ رصد 1052 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف 39 موقعا أثريا ودينيا في البلاد.

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جاء ذلك وفق بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي لجنة تابعة للحكومة اليمنية.

وأوضحت اللجنة أنها "رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال 2020، تضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين".

وأضاف البيان أن "من بين هذه الانتهاكات تم رصد سقوط 1363 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين خلال العام"، دون تفصيل القتلى والجرحى، ودون اتهام طرف بعينه.

وأفاد البيان بأن بين الانتهاكات أيضا رصد 1052 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف 39 موقعا أثريا ودينيا، و17 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية.

كما تم رصد تدمير 757 من المباني العامة والخاصة و17 مدرسة للأطفال، مع تسجيل 118واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

ودعت اللجنة كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسان المتضمنة الاتزام بحماية حياة وسلامة وكرامة كافة المدنيين دون تمييز، وضمان وصولهم إلى الموارد وفرص العيش الكريم.

ولم تحدد اللجنة في بيانها الأطراف التي ارتكبت تلك الانتهاكات.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ آذار/ مارس 2015 ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.