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يرجح أنها لمهاجرين: العثور على 7 جثث على شاطئ جزائري

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 14:25

يرجح أنها لمهاجرين: العثور على 7 جثث على شاطئ جزائري
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

عثر على جثث سبعة أشخاص على شاطئ بولاية مستغام، شمال غرب الجزائر، اليوم السبت، يرجح انها جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر وسط الأحوال الجوية السيئة على سواحل البلد، حسب ما اعلنت الحماية المدنية.

وأفادت مديرية الحماية المدنية لولاية مستغانم في بيان "لفظت أمواج البحر سبعة جثث متحللة بشاطئ الاخوة الثلاتة بخروبة، صبيحة يوم السبت حوالي الساعة التاسعة صباحا".

وأوضح البيان أنها جثث أربع نساء وثلاثة رجال "تترواح اعمارهم بين 16 و 30 سنة"، مضيفا أنه "تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم".

ولم يتم تحديد ظروف غرق الأشخاص لكن من المرجح أنهم كانوا يحاولون الوصول الى أوروبا في ظل أحوال جوية رديئة ورياح قوية تخيم على شمال الجزائر منذ عدة أيام.

وتابع البيان "تبقى ملابسات الحادث محل تحقيق من طرف المصالح المختصة".

وانتشلت الحماية المدنية، الجمعة، جثة صياد كان مفقودا منذ 26 كانون الأول/ديسمبر، بعد ان أوقفت فرق الإنقاذ عمليات البحث عنه "نطرا لهيجان البحر" .

ورغم حالة البحر، فإن محاولات الهجرة لم تتوقف، حسب حصيلة وزارة الدفاع التي أوقفت في الفترة بين 23 و29 كانون الأول/ديسمبر 152 "مرشحا للهجرة باستخدام القوارب" منهم 50 أجنبيا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الجزائر
#مهاجرين
#المتوسط
#البحر

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