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10 جرحى إثر انفجار بمستودع وقود في لبنان

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 21:50

10 جرحى إثر انفجار بمستودع وقود في لبنان
عقب انفجار سابق في لبنان (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب 10 لبنانيين، الأحد، إثر انفجار وقع بمستودع لتخزين الغاز والوقود، بالقرب من الحدود السوريّة.

وجاء في التفاصيل أن الانفجار وقع في بلدة القصر.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "انفجارا وقع في مستودع ببلدة القصر، يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت".

وأضاف البيان أن "الانفجار بعيد تماما عن حاجز الجيش في المنطقة".

كما أكد عدم وقوع أي إصابات في صفوف قوات الجيش اللبناني جراء الانفجار، دون الإشارة إلى سبب الحادث.

من جانبه، أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في تصريحات لإعلام محلي، بأن الانفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، تم نقل 7 منهم للمستشفى، دون تفاصيل حول حالتهم الصحية.

وأشار كتانة، إلى أنه تم تقديم العلاج لـ3 مصابين في موقع الحادث.

ووفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن سيارات الإطفاء تعمل على إخماد الحريق (حتى كتابة هذا الخبر)، فيما جرى تحذير المواطنين من الاقتراب، خشية وجود خزانات أخرى قابلة للانفجار.

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#لبنان
#انفجار
#إصابة لبنانيين في انفجار

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