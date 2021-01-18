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كورونا: 53 وفاة في لبنان و35 في المغرب

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 21:53

كورونا: 53 وفاة في لبنان و35 في المغرب
لبنانية في مركز للفحص في بيروت (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن لبنان، الإثنين، 53 وفاة جراء كورونا، وسجّل المغرب، وفاة 35 شخصا جراء كورونا، فيما رصدت الجزائر 4 وفيات بالفيروس، وسجلت موريتانيا وفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بتسجيل 53 وفاة و3.144 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 2.038 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 255.956؛ منها 1.959 وفاة، و154.611 حالة تعاف.

بدورها، أفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 35 وفاة و473 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 761 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 460.144، منها 7.977 وفاة، و435.686 حالة تعاف.

مركز للفحص في لبنان (أ ب)

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و259 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 193 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 104.092؛ منها 2.840 وفاة، و70.807 حالات شفاء.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و42 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 101 مريضا .

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 16.081؛ منها 403 وفيات، و14.608 حالات شفاء.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 95 مليونا و800 ألف، توفى منهم أكثر من مليونين و45 ألفا، وتعافى ما يزيد على 68 مليونا و361 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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#فيروس كورونا
#لبنان
#وفيات كورونا
#المغرب

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