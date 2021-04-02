وفيات كورونا عربيًا: 99 في الأردن و30 بالعراق

أعلن الأردن، اليوم الجمعة، تسجيل 99 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما رصد العراق 30 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 99 وفاة و4774 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7039 وفاة و 622833 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى90091 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 389 حالة، فيما غادرت 384 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3278 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز ان نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 47 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 76 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 49 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 69 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى77 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 44 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5205 حال شفاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 525703 حالات.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 وفاة و5 آلاف و882 إصابة، فضلا عن تعافي 4 آلاف و210 مرضى منه.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 862 ألفا و821؛ منها 14 ألفا و390 وفاة، و768 ألفا و215 حالة شفاء.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 130 مليونا و381 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و843 ألفا، وتعافى ما يزيد على 105 ملايين و27 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".