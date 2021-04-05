المغرب يدعو الجزائر لحوار حول الصحراء الغربيّة

دعا المغرب، الإثنين، الجزائر للجلوس إلى طاولة الحوار حول الصحراء الغربية، باعتبارها "طرفا أساسيا" في القضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيرته السنغالية، عيساتا تال سال، عقب افتتاح دكار قنصلية لها في مدينة الداخلة.

وقال بوريطة إن "الجزائر تعترف بشكل علني بأنها طرف أساسي في قضية الصحراء نظرا للتعبئة الكبيرة التي توليها الدبلوماسية الجزائرية لهذه القضية".

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا للصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الصحراء.

وأضاف بوريطة: "على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في قضية الصحراء عبر الجلوس على طاولة الحوار لتدافع عن وجهة نظرها، فهي طرف أساسي نظرا لدورها التاريخي في خلق هذا النزاع واستمراريته".

واعتبر أن "الحل الأممي لقضية الصحراء ضروري ويستحيل دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار".

وقال بوريطة إن "المغرب ليس ضد تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة (بالصحراء)، حيث صادق على الاقتراح الأخير في هذا الشأن".

وتابع أن "الدبلوماسية المغربية تتسم بالوضوح، وهو ما يؤكده إدلاؤنا بالموافقة على تعيين المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بالصحراء، وأفعالنا لا تناقض أقوالنا والجهة التي تسعى لعرقلة هذا التعيين واضحة للعيان (لم يحددها)".

وأردف: "يجب تحديد المسؤوليات وتحديد من يضطلع بدور بناء ومن يشتغل بجدية ومن تتسم مواقفه بالوضوح، وبين من يتلاعب ويناور ويتناقض بين القول والفعل".

والأحد، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الجزائريين لا يحملون أي ضغينة أو حقد تجاه "الأشقاء المغاربة".

وزاد تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام، بأن بلاده تدعم أي حل سياسي يتوصل إليه طرفا النزاع، برعاية الأمم المتحدة.