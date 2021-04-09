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الأمم المتحدة: لا دليل على بقاء الشيخة لطيفة على قيد الحياة

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 20:27

الأمم المتحدة: لا دليل على بقاء الشيخة لطيفة على قيد الحياة
الشيخة لطيفة على يسار الصورة (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

طالبت الأمم المتحدة، السلطات الإماراتية، بالكشف عن مصير الشيخة لطيفة، ابنة نائب رئيس الدولة، حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم؛ المحتجزة "رهينة" لدى والدها، لافتةً إلى أنه لا دليل على أنّها ما تزال على قيد الحياة.

وأعربت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، عن قلقها بشأن ما إذا كانت الشيخة لطيفة على "قيد الحياة".

وقالت هورتادو: "نحن قلقون للغاية، ليس لدينا دليل على أن الشيخة لطيفة لا تزال على قيد الحياة".

وأضافت: "نريد دليلًا واضحًا ومقنعًا على أنها لا تزال بصحة جيدة".

وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، نشرت سفارة الإمارات لدى بريطانيا، بيانا بتوقيع أسرة آل مكتوم، يؤكد أن "الشيخة لطيفة تخضع لعلاج صحي منزلي، وستظهر مرة أخرى للعلن في الوقت المناسب".

وظهرت قضية الشيخة لطيفة عام 2018، بعد أن أخفقت محاولتها الفرار من الإمارات، التي تواجه اتهامات حقوقية بالتمييز ضد النساء وعدم تقبل أي من أشكال المعارضة.

وصرح العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، أن لطيفة نُقلت بالقوة إلى البلاد في "عملية اختطاف" واضحة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#السلطات الإماراتية
#الإمارات
#الأمم المتحدة
#الشيخة لطيفة
#دبي
#محمد بن راشد آل مكتوم

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