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العراق: نجاة أحد ممثلي مقتدى الصدر من محاولة اغتيال ببغداد

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 20:03

العراق: نجاة أحد ممثلي مقتدى الصدر من محاولة اغتيال ببغداد
حازم الأعرجي (متداولة)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

نجا ممثل زعيم التيار الصدري في محافظة البصرة جنوبي العراق، حازم الأعرجي، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال برصاص مسلحين بالعاصمة بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، لمراسل الأناضول، إن "مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على سيارة يستقلها الأعرجي".

وأضاف أن الهجوم وقع في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد، وأسفر عن إصابة أحد حراس الأعرجي بجروح، دون أن يذكر مدى خطورة إصابة.

وأشار إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة الجناة.

ولفت الجابري إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح على الفور.

وزعيم "التيار" مقتدى الصدر، سياسي بارز في العراق، ويدعم تحالف "سائرون"، الذي حل أولا في الانتخابات البرلمان 2018، برصيد 54 مقعدا من أصل 329.

ويخطط التيار الصدري، وفق ما أعلن مسؤولون فيه، للحصول على 100 مقعد خلال الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل؛ ليتمكن من تشكيل الحكومة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#اغتيال
#مقتدى الصدر
#حازم الأعرجي
#العراق

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