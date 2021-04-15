العراق: مقتل جندي وإصابة 3 في هجوميْن مسلّحيْن

قُتل جندي عراقي، وأصيب 3 آخرون بجروح، بينهم عنصرين من الحشد الشعبي، اليوم الخميس، في هجومين أحدهما استهدف مقرا للحشد الشعبي في نينوى، وآخر استهدف مقرا للجيش في صلاح الدين، وفق مصدرين أمنيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن ضابط برتبة نقيب في شرطة صلاح الدين، قوله إن "مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم ’داعش’، هاجموا الخميس حاجزا أمنيا للجيش بأطراف قضاء طوزخورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين".

وأوضح الضابط الذي لم تورد الوكالة اسمه، أن الهجوم "تسبب بمقتل جندي وإصابة آخر".

وفي محافظة نينوى شمالي البلاد، أفاد مصدر أمني بأن "صاروخ كاتيوشا استهدف صباح الخميس، مقرا تابعاً للواء الـ30 بالحشد الشعبي في ناحية برطلة بمحافظة نينوى".

وأوضح المصدر، وهو ضابط في شرطة نينوى، أن "القصف تسبب بإصابة عنصرين بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالمقر".

وعام 2017، أعلن العراق النصر على تنظيم "داعش" باستعادة كامل أراضيه منه، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالي، المعروفة باسم "مثلث الموت".