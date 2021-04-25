الأردن: تراجع كبير في إصابات كورونا وتوقعات برفع الإغلاق

عبّر الأردن عن أمله، اليوم، الأحد، برفع كل أنواع الحظر والإغلاقات بحلول تموز/يوليو المقبل.

وقال وزير الإعلام الأردني، صخر دودين، في إيجاز صحافي، "لدى الحكومة خطة بعيدة المدى تتضمن فتح القطاعات كاملة، وإلغاء كل انواع الحظر والإغلاق والعودة إلى الحياة الطبيعية والوصول إلى صيف آمن، هذه الخطة من المؤمل لها أن تبدأ في الأول من تموز/يوليو المقبل".

وأضاف "من أجل الوصول إلى هذا الصيف الآمن لابد للناس أن يقبلوا على أخذ اللقاحات، وهي موجودة ومتعاقد على كميات كبيرة منها تفوق العشرة ملايين مطعوم ودفعنا أثمانها، كل ما نطلبه هو أن تزيد كثافة إقبال الناس على أخذ المطاعيم".

وأكد دودين أنّ "الحكومة، ومن أجل زيادة عمليات التطعيم، زادت عدد فرق التطعيم المتنقلة من 25 فرقة إلى 125 فرقة متنقلة لكي تذهب وتطعم القطاعات المختلفة"، وبحسب الوزير "فقد تم حتى الآن تطعيم مليون و200 ألف شخص، وهذا أمر جيّد ولكننا نأمل بتطعيم نحو ثلاثة ملايين شخص مع مجيء شهر حزيران/يونيو المقبل".

وخلص إلى أنّ "عدد سكان الأردن يقدر بعشرة ملايين نسمة و(في الإجمالي) عدد الأشخاص الذين من المفترض أن يأخذوا المطاعيم ممن تزيد أعمارهم عن 19 عاما، هم بحدود ستة ملايين و249 ألف شخص".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستتخذ "قرارات تخفيفية غدا"، مضيفا "ستسمعون أخبارا طيبة".

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضي، وسجّلت السبت 1259 إصابة و49 وفاة بعد أن كانت بلغت أرقامًا قياسية الشهر الماضي، ووصلت إلى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 آذار/مارس.

وفي الإجماليّ، سجل الأردن أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا و8615 وفاة.

وقرّرت الحكومة الأردنية في آذار/مارس الماضي إعادة فرض حظر التجول أيّام الجمعة، وزيادة ساعات حظر التجول الليلي ليصبح من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا (بدلا من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا).

كما قرّرت، حينها، غلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والاكاديميات والأندية الرياضية بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

واتخذ الأردن منذ آذار/مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد، حيث أغلقت الجامعات والمدارس وتم اعتماد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما حظرت حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة، وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.

وبدأ الأردن في 13 كانون الثاني/يناير حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، ومنح "تراخيص طارئة" لخمسة لقاحات هي: "سينوفارم" و"فايزر/بايونتيك" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"سبوتنيك-في".