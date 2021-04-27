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العراق: مقتل 4 عناصر شرطة في انفجار داخل مقر أمنيّ بكركوك

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 16:49

العراق: مقتل 4 عناصر شرطة في انفجار داخل مقر أمنيّ بكركوك
بعد هجوم سابق في العراق (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل 4 عناصر شرطة وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة خلال محاولة تفكيكها، داخل مقر للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن ضابط في شرطة كركوك، القول إن "قوات الشرطة الاتحادية عثرت خلال حملة تمشيط روتينية على عبوة ناسفة من مخلفات (تنظيم) ’داعش’ الإرهابي في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك".

وأضاف الضابط أن "الشرطة الاتحادية نقلت العبوة إلى داخل أحد مقراتها بهدف إبطال مفعولها وتفكيكها، إلا أنها انفجرت على فريق مكافحة المتفجرات بالشرطة الاتحادية".

وذكر أن "الانفجار أدى إلى مقتل 4 عناصر من الشرطة الاتحادية وإصابة 5 آخرين على الأقل بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمقر".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#انفجار عبوة ناسفة
#الرعاق
#كركوك
#داعش

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