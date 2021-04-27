منع وقفة تضامنيّة مع القدس بالمغرب: "تكميم الأفواه الصادحة ضدّ التطبيع"

منعت قوات الأمن المغربي، الثلاثاء، تنظيم وقفة تضامنية مع القدس المحتلة والمقدسيين، في العاصمة الرباط، في حين اعتبر محتجّون أن المنع يُعدّ "تكميما للأفواه الصادحة بموقف الشعب المغربي ضد التطبيع".

ومنع عناصر الأمن تجمّع نشطاء كانوا يعتزمون تنظيم وقفة، دعت لها في وقت سابق "مجموعة العمل من أجل فلسطين".

وكانت محافظة العاصمة الرباط، قد أفادت في بيان، في وقت متأخر من ليلة الإثنين، بأنها منعت ترخيص الوقفة، بادّعاء إجراءات كورونا.

وعقب منع الوقفة، دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطين"، الثلاثاء، كل مكونات الشعب المغربي لإطلاق مبادرات لإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وأشادت المجموعة في بيان، بصمود المقدسيين والشعب الفلسطيني المقاوم، وأدانت ما أسمته "أساليب القمع وتكميم الأفواه الصادحة بموقف الشعب المغربي ضد التطبيع"، في إشارة لمنع الوقفة.

وتضم مجموعة العمل من أجل فلسطين، العديد من الهيئات والجمعيات، وتعنى بالدفاع عن فلسطين عبر الندوات والدراسات ونشر الكتب، فضلا عن تنظيم وقفات ومسيرات تضامنية.

وفي السياق ذاته، أعرب حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، عن أسفه من قرار المنع، معتبرا إياه، مندرجا في إطار "التشدد في تفسير مقتضيات الإجراءات الصحية".

وقال الحزب في بيان، إن هذا "المنع يشكل تضييقا على حقوق وحريات المواطنين، مع العلم أن السلطات تتعامل بشكل مختلف مع التجمع والتجمهر لآخرين".

والأحد، أجبر محتجون مقدسيون قوات إسرائيلية على الانسحاب من منطقة باب العامود المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس، وإزالة السواتر الحديدية منه.

ومنذ بداية رمضان، كانت قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الجلوس وتنظيم الفعاليات الرمضانية السنوية في ساحة باب العامود، من دون أن تفسر سبب المنع، ما تسبب بنشوب مواجهات.

والخميس، بلغت المواجهات ذروتها بعد قيام مستوطنين باعتداءات على الأهالي في أنحاء القدس المحتلة، إذ بلغ إجمالي الإصابات 110 فلسطينيا، فيما اعتقل أكثر من 50 شابا آخرين.