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وفيات كورونا عربيًا: 47 بالأردن و41 بالعراق و25 بلبنان و11 بالسعوديّة

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 20:00

وفيات كورونا عربيًا: 47 بالأردن و41 بالعراق و25 بلبنان و11 بالسعوديّة
العاصمة اللبنانيّة (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

أعلن الأردن، الخميس، وفاة 47 شخصا جراء إصابتهم فيروس كورونا، فيما رصد العراق 41 حالة مماثلة، بينما سجل لبنان 25 حال، أما السعوديّة فأعلنت 11 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 47 وفاة، و1552 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 2732 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 709 آلاف و817؛ منها 8801 وفاة، و680 ألفا و907 حالات تعاف.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 41 وفاة و6926 إصابة بالفيروس، فضلا عن تعافي 7360 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و58 ألفاً و794، بينها 15 ألفا و433 وفاة، و934 ألفا و935 حالة تعاف.

وفي لبنان، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 وفاة و1336 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1309 مرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 525 ألفا و577، منها 7249 وفاة، و457 ألفا و758 حالة تعاف.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و1026 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 1055 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 416 ألفا و307، منها 6946 وفاة، و399 ألفا و509 حالات شفاء.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 150 مليونا و734 ألفا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و170 ألفا، وتعافى ما يزيد على 128 مليونا و182 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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