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60 وفاة تأثّرا بكورونا في تونس و26 في الأردن

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 23:42

60 وفاة تأثّرا بكورونا في تونس و26 في الأردن
في أحد الأسواق التونسية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تسجيل 60 وفاة و1009 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما سجل الأردن، الأحد، 26 وفاة بالفيروس.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجلت أيضا 1050 حالة شفاء من الفيروس.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 311 ألفا و743؛ منها 10 آلاف و868 وفاة و262 ألفا و602 حالة تعاف.

امرأة تونسية ترتدي الكمامة (أ ب)

وذكر بيان الوزارة أن أعداد المرضى المقيمين بالمستشفيات بلغ 2789 مريضا، منهم 521 حالة بالعناية المركزة.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، بتسجيل 26 وفاة بالفيروس، و824 إصابة، و3 آلاف و509 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 712 ألفا و901، منها 8 آلاف و897 وفاة، و688 ألفا و519 حالة شفاء.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#تونس
#فيروس كورونا
#الأردن
#وفيات كورونا

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