السعودية: أوامر ملكية لتعيينات وزارية جديدة

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، بتنفيذ عدة تعيينات وإجراءات ملكية، وأبرزها تعيين نجله الأمير سلطان مستشارا خاصا له، فضلا عن تسميته وزير الاقتصاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن الملك سلمان عين نجله الأمير سلطان مستشارا خاصا له بمرتبة وزير، ورئيسا لمجلس أمناء مؤسسة "الملك سلمان".

كما وأمر العاهل السعودي، بتعيين "فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، وإيمان المطيري، نائبة له، وبدر بن هداف مساعدا له".

وشملت الأوامر الملكية تعيين عبد الله بن عامر السواحة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وخالد بن عبدالله السبتي مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأعفى العاهل السعودي، أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وعين خالد السبتي رئيسا لها، بالإضافة إلى تسمية أحمد الصويان محافظًا لهيئة الحكومة الرقمية.