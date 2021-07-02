تونس تسجّل أعلى معدل يوميّ للإصابات بكورونا

سجّلت تونس، أمس الخميس، 106 وفيات جراء فيروس كورونا الكمستجد (كوفيد- 19)، فضلا عن 6776 إصابة بالفيروس، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشيه بالبلاد.

وأفادت وزارة الصحة التونسية، في بيان، بارتفاع إجمالي الإصابات إلى 426 ألفا و876، بينها 15 ألفا و65 وفاة.

وأعلنت أيضا تسجيل 1880 حالة تعاف، لتبلغ حصيلة المتعافين 356 ألفا و321.

وكان أعلى معدل إصابات سجلته تونس، أمس الخميس، بلغ 5921 حالة.

وتشهد تونس منذ أيام، موجة تفشٍ واسعة لفيروس كورونا، وسط تخوفات من عدم قدرة النظام الصحي على تحمل هذه الموجة.

والثلاثاء الماضي، رفعت الحكومة التونسية، ساعات حظر التجوال لتصبح من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بدلا من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا.

كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، أن "الوضع الوبائي بالبلاد خطير جدا".

وحتى أمس، بلغ عدد المطعمين ضد الفيروس، مليونا و844 ألفا و651 (جرعة أولى)، و553 ألفا و795 (جرعة ثانية)، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة، وفق وزارة الصحة.