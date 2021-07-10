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قمة سعودية عُمانية لإطلاق "مجلس تنسيق بين البلدين"

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 16:56

قمة سعودية عُمانية لإطلاق "مجلس تنسيق بين البلدين"
الملك سليمان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تُعقد غدا الأحد، قمة ثنائية في مدينة نيوم في السعودية بين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان العماني، هيثم بن طارق، ويطلق خلالها مجلس تنسيق بين البلدين ليكون إطارا لكثير من الاتفاقيات التي يزمع البلدان توقيعها، وذلك وفقًا لما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

ويناقش الطرفان قضايا عديدة وعلى رأسها المسألة اليمنية، وجهود وقف إطلاق النار فيها. ونفى الوزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، وجود مبادرة من طرف بلده وإنما مساع للتوفيق بين جميع الأطراف.

اليمن (أ ب)

وقال البوسعيدي خلال زيارته إلى الرياض "ننسق مع المملكة في قضايا المنطقة ولن نكون ثالث دولة خليجية تطبع مع إسرائيل".

وأكد بشأن العلاقات مع إسرائيل، أن بلاده تدعم "حل الدولتين" و"تحقيق السلام العادل والشامل والدائم"، ونفى أن "تكون عمان الدولة الثالثة بعد الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل".

وأضاف "نحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#السعودية
#عُمان
#قمة نيوم
#نقاش قضايا
#عمان والتطبيع مع إسرائيل

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