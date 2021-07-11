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تفجير 160 برجًا لنقل الكهرباء في العراق خلال 7 أشهر

تاريخ النشر: 11/07/2021 - 16:42

تفجير 160 برجًا لنقل الكهرباء في العراق خلال 7 أشهر
عامود ضخم لإيصال الكهرباء، ساقطا (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استهدف تفجيرات 160 برجا لنقل الطاقة الكهربائية خلال 7 أشهر في العراق، بحسب ما قالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد.

جاء ذلك وفق وثيقة صادرة من قيادة شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت الوثيقة بـ"تعرض 160 برجًا وخطًا لنقل الطاقة الكهربائية لهجمات منذ كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى 10 تموز/ يوليو الجاري".

وأوضحت أن "مجموع الأبراج التي تعرضت للتخريب بلغ 106 أبراج، إلى جانب 54 خطًا لنقل الكهرباء في عموم البلاد".

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

وتتهم السلطات العراقية مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بالوقوف وراء معظم الهجمات.

ومنذ سنوات، يحتج العراقيون على تردي خدمة الكهرباء وخاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها 50 مئوية في بعض المناطق.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#العراق
#انقطاع الكهرباء
#استهداف أبراج الكهرباء

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