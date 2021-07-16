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العراق: القبض على قتلة الهاشمي

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 17:41

العراق: القبض على قتلة الهاشمي
الهاشمي (حسابه الشخصي في تويتر)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، الجمعة، القبض على قتلة الكاتب والخبير بشؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، في تموز/يوليو الماضي.

واغتال مسلحون مجهولون الهاشمي قرب منزله شرقي العاصمة بغداد، وسط استنكار محلي ودولي، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وغرد الكاظمي قائلا "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا بالوعد، وقواتنا قبل ذلك قبضت على مئات المجرمين المتورطين بدم الأبرياء"، وأضاف "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

ولم يكشف الكاظمي تفاصيل أكثر عن هويات المعتقلين أو الجهات التي ينتمون إليها.

والهاشمي خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وله مؤلفات عدة منها "عالم داعش"، و"نبذة عن تاريخ القاعدة في العراق"، و"تنظيم داعش من الداخل"، بجانب أكثر من 500 مقالة وبحث نُشرت بصحف ومجلات عراقية وعربية وأجنبية.

وعمليات الاغتيال ظاهرة مألوفة في العراق، منذ سنوات، وغالبا ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مسلحة تستهدف تصفية خصومها والمناوئين لأفكارها، وهو ما تنفيه عادة هذه الفصائل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مصطفى الكاظمي
#هشام الهاشمي

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