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الحجاج يقفون على صعيد عرفات لتأدية الركن الأعظم اليوم

تاريخ النشر: 19/07/2021 - 08:50

الحجاج يقفون على صعيد عرفات لتأدية الركن الأعظم اليوم
(واس)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين، على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج، وذلك بعد اكتمال وصولهم إلى المشاعر المقدسة، ومبيتهم أمس، بمشعر منى وقضاء يوم التروية.

ومن ثم يتوجّه الحجاج لرمي جمرة العقبة بعدما يتحللون التحلل الأول غدا الثلاثاء.

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة السعودية عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

وأوضحت أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر لغاية الانتهاء من أداء مناسك الحج.

وأشارت إلى أنه جرى تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى التحصينات ضد فيروس كورونا.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في مناسك الحج مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019، فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

وتشدد السلطات على الالتزام التام بالتدابير الوقائية من جائحة كورونا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#موسم الحج
#صعيد عرفات
#مشعر منى
#يوم التروية
#عيد الأضحى

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