قائد الجيش الأردني يبحث أمن الحدود مع وزير دفاع النظام السوري

استقبل قائد الجيش الأردني، اللواء يوسف الحنيطي، اليوم الأحد، وزير دفاع النظام السوري، علي أيوب، وفق ما أعلن الجيش الأردني في بيان عبر موقعه الرسمي.

وحسب المصدر ذاته، "تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات".

ولفت البيان الأردني إلى أن اللقاء جاء في "إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين". وأكد الجانبان على "استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة".

ولم يؤكد البيان الأردني موعد وصول أيوب للأردن ومدة زيارته لها، وفيما إذا كان سيلتقي الملك عبد الله الثاني أم لا، خاصة أن الأخير عاد قبل ساعات من زيارة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة، استمرت 10 أيام.

وتأتي زيارة المسؤول العسكري لدى النظام السوري بعد نحو 4 أسابيع على لقاء جمع ملك الأردن عبد الله الثاني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اقترح خلاله الأخير أهمية تطبيع علاقات الأردن مع دمشق.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تطورا ملحوظا في علاقات الأردن والنظام السوري بعد سنوات من الجفاء السياسي، وجهت دمشق خلالها اتهامات لعمان بـ"دعم الإرهاب" على أراضيها.