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وزير خارجية مصر يجتمع مع نظيره في النظام السوري لأول مرة منذ 10 سنوات

تاريخ النشر: 25/09/2021 - 08:40

وزير خارجية مصر يجتمع مع نظيره في النظام السوري لأول مرة منذ 10 سنوات
شكري والمقداد في مقر البعثة المصرية في نيويورك (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اجتمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره في النظام السوري، فيصل المقداد، يوم أمس، الجمعة، في أول لقاء من نوعه يعقد منذ 10 سنوات، وبحثا "سبل إنهاء الأزمة السورية".

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن شكري التقى مع المقداد في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت أن اللقاء بحث "سبل إنهاء الأزمة في سوريا"، دون تفاصيل.

ويعد اللقاء، الأول من نوعه منذ تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية عام 2011 في أقاب قمع الثورة التي اندلعت في سورية؛ فيما يُعّد شكري خامس وزير عربي يلتقي المقداد في نيويورك، بعد نظرائه من موريتانيا والأردن وعُمان والعراق.

وذكر بيان لخارجية النظام السوري، أن اللقاء شهد "عرض للتطورات المتصلة بالأزمة في سورية وأهمية تضافر كل الجهود لحلها، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".

ومنذ عام 2011، تشهد سورية حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بعنف دام مع ثورة احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، قررت الجامعة العربية تجميد عضوية سورية، على خلفية لجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.

ومؤخرا، صرح أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأن هناك تباينا في مواقف الدول العربية، بشأن رفع التجميد عن عضوية سورية.

بودكاست عرب 48

#سورية
#مصر
#الثورة السورية
#الجامعة العربية
#سامح شطري
#فيصل المقداد

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