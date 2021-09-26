مذكرات توقيف عراقية ضد 3 أشخاص دعوا للتطبيع مع إسرائيل

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص، بينهم نائب سابق هو مثال الألوسي، شاركوا في مؤتمر دعا إلى التطبيع مع إسرائيل وأثار معارضة وإدانات واسعة في البلاد.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس اليوم، الأحد، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي، أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو ’وسام الحردان’ إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع ’اسرائيل’، ومذكرة قبض بحق المدعو ’مثال الالوسي’ والموظفة في وزارة الثقافة ’سحر كريم الطائي’ عن الجريمة نفسها".

كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة، وفقا للبيان.

ودعا أكثر من 300، عراقي بمن فيهم شيوخ عشائر، إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر رعته منظمة أميركية وعقد في إقليم كردستان. وأثارت هذه الدعوة إدانات رسمية وتنديدات من أحزاب سياسية وتيارات دينية.

وأعربت الحكومة والرئاسة وأطراف سياسية عراقية رفضها للمؤتمر الذي عُقد أول من أمس، ونظمه "مركز اتصالات السلام" ومقره نيويورك، وتناول قضية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والتقارب بين المجتمعات المدنية.

وفي عام 2008، صوت مجلس النواب العراقي على رفع الحصانة عن النائب الألوسي ومنعه من حضور جلسات المجلس إثر زيارة قام بها إلى إسرائيل.

وقال الخبير الأميركي من أصل عراقي – يهودي ومؤسس "مركز اتصالات السلام"، جوزيف برود، لوكالة فرانس برس إن نحو 300 مشارك من السنة والشيعة اجتمعوا في أربيل عاصمة كردستان "من ست محافظات هي بغداد والموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وبابل".

وخلال العقود الأخيرة، زار العديد من قادة كردستان العراق إسرائيل ودعا السياسيون الأكراد علانية إلى التطبيع معها. وفي عام 2017، عندما نظم أكراد العراق استفتاء الاستقلال المثير للجدل، كانت إسرائيل من بين الداعمين القلائل لهم.