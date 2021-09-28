السودان: مقتل 5 من عناصر المخابرات وضبط 11 "إرهابيا أجنبيا"

أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، اليوم الثلاثاء، القبض على 11 "إرهابيا" من جنسيات مختلفة ومطاردة 4 أجانب، ضمن خلية لتنظيم "داعش" الإرهابيّ، إثر عملية أمنية جنوبي العاصمة الخرطوم شهدت تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل 5 من عناصر المخابرات.

وقالت المخابرات في بيان، إنه "بناء على توفر معلومات عن خليه تتبع لداعش الإرهابي، تم صباح اليوم (الثلاثاء) تنفيذ عملية أمنية للقبض على هذه المجموعة في أحياء جبرة مربعي 18 و14، والأزهري مربع 14، جنوبي الخرطوم".

وتابعت أن قوة من المخابرات العامة قامت "بتنفيذ المداهمة لكافة المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، وأسفرت العملية عن القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة (لم تحددها)".

وأضافت أن "المجموعة الإرهابية في جبرة مربع 14، قامت بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة، واحتسب جهاز المخابرات العامة 5 شهداء، منهم ضابطان و3 ضباط صف وإصابة ضابط بجروح".

وتابع البيان: "لاذت المجموعة، المكونة من 4 إرهابيين أجانب بالهروب، و جاري مطاردتهم للقبض عليهم".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر أمني، لم تسمّه، القول، إن عنصرين من المخابرات قتلا خلال مداهمة خلية لـ"داعش" في الخرطوم، فيما ذكرت صحيفة "السوداني"، أن المداهمة أسفرت عن مقتل ثلاثة ضباط من المخابرات.

وأضافت الصحيفة أن "القوة الأمنية التي نفذت المداهمة لم تكن مُسلّحة بالشكل الكافي وقتلت 3 من الخلية الإرهابية، وأصابت آخرين"، بالإضافة إلى توقيف عددٍ من أفراد الخلية، بعد فرار آخرين.