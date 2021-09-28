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51 عاما على رحيل جمال عبد الناصر

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 16:41

51 عاما على رحيل جمال عبد الناصر
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ51 لوفاة رئيس جمهورية مصر العربية، جمال عبد الناصر، الذي رحل يوم 28 أيلول/ سبتمبر من عام 1970.

وفي هذه المناسبة أناب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الفريق أول القائد العام للقوات المسلحة، محمد زكي، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيله.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء بأسرة عبد الناصر، رسالة عن الرئاسة المصرية مفادها أن "التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها ‏الرئيس‎‏ عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري للقضاء على ‏الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن...".

ويُشار إلى أن عبد الناصر قاد ثورة يوليو عام 1952 وكان عمره آنذاك 34 عاما، واستمر في حكم مصر 18 عاما، حيث رحل وعمره 52 عاما.

وفي 22 شباط/ فبراير 1958 أصبح جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة التي ضمت سورية ومصر، التي لم تعمر سوى نحو 3 سنوات.

وانتهت الوحدة بين البلدين بانفصال سورية عن مصر في الـ28 من أيلول/ سبتمبر 1961.

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#جمال عبد الناصر

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