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السعودية تعلن تدمير مُسيّرة حوثية استهدفت منطقة خميس مشيط

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 19:17

السعودية تعلن تدمير مُسيّرة حوثية استهدفت منطقة خميس مشيط
من القاعدة الجوية في خميس مشيط (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء اليوم، السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه جنوب غربي السعودية.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن التحالف الذي تقوده الرياض، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه منطقة خميس مشيط (جنوب غربي السعودية)".

‏ ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول هذا الأمر حتى ساعة نشر الخبر.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات السعودية تضرر منازل ومحال تجارية بشظايا مُسيّرة حوثية استهدفت محافظة "أحد المسارحة" جنوب غربي المملكة أثناء اعتراض وتدمير الطائرة.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من الرياض، حول إحباط هذه الهجمات، في حين خلفت بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، إذ ينفذ تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

بودكاست عرب 48

#خميس مشيط
#السعودية
#مُسيّرة حوثية
#مسيرة مفخخة

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