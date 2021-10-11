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العراق: المشاركة بالانتخابات بلغت 41% وشكاوى حول خروقات ومخالفات

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 07:06

العراق: المشاركة بالانتخابات بلغت 41% وشكاوى حول خروقات ومخالفات
فرز الأصوات والنتائج بغضون 24 ساعة (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت بالعراق، أمس الأحد، 41%، بحسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات العراقية صباح اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات في وقت لاحق اليوم.

وتنافست في هذه الانتخابات أكثر من 3 آلاف و200 مرشح يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.

وحسب أرقام مفوضية الانتخابات فإن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة. وصوت أكثر من 800 ألف عراقي في الاقتراع الخاص الجمعة.

وفي مؤتمر صحافي تلا إغلاق مراكز التصويت عند السادسة مساء الأحد، أكد رئيس المفوضية الانتخابية العراقية العليا، جليل عدنان، أن النتائج سوف تصدر "سريعا وقريبا خلال ساعات قليلة، خلال 24 ساعة". علمان أنه في العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44,52%، وفق الأرقام الرسمية التي يرى منتقدون أنها مضخمة.

وذكر مسؤولون أن هذه الانتخابات شهدت أقل نسبة مشاركة على الإطلاق، فيما يشير إلى تضاؤل ​​الثقة في القادة السياسيين والنظام الديمقراطي الذي أتى به الغزو الأميركي في 2003.

ويشرح المحلل السياسي في مركز "ذي سنتشوري فاونديشن" سجاد جياد لوكالة فرانس برس أن "نسبة المشاركة الضئيلة كانت متوقعة، ثمة لا مبالاة واضحة عند الناس، لا يعتقدون أن الانتخابات تهمّ" وسط معاناتهم من نقص في الكهرباء وتراجع في الخدمات وتدهور في البنى التحتية.

وأصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، تقريره الأولي لمراقبة التصويت العام، والذي أشار إلى تصاعد نسب الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع، في غالبية الدوائر الانتخابية.

وتمكن 2024 مراقبا تابعين لتحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة، من إرسال تقاريرهم الى المكتب الاعلامي الخاص بالتحالف، من أصل 8853 مراقبا.

وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية، كما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس.

واعتقلت قوات الأمن العراقية عدداً من ممثلي الكيانات السياسية والمرشحين المتنافسين خلال عمليات الاقتراع، قالت إنهم حاولوا التأثير على الناخبين خلال عملية التصويت.

بودكاست عرب 48

#العراق
#الانتخابات التشريعية
#خروقات
#مفوضية الانتخابات

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