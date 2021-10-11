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انفجار هائل في خزان وقود بجنوب لبنان

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 11:51

انفجار هائل في خزان وقود بجنوب لبنان
انفجار الخزان في لبنان (الأناضول)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

اندلع، صباح اليوم الإثنين، حريق ضخم في خزان وقود في جنوبي لبنان، داخل إحدى المنشآت الرئيسية لتفريغ الوقود وتخزينها في البلاد، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت تشهد البلاد منذ أشهر أزمة محروقات حادة.

وأفادت الوكالة عن "حريق هائل شبّ في خزان في منشآت الزهراني يحتوي على مادة البنزين، لم يعرف سببه حتى الآن".

وشوهدت ألسنة النيران ترتفع من الخزان المحترق، مشكّلة سحابة سوداء كبيرة في سماء المنطقة، فيما عمل عناصر من الجيش على قطع الطرق المؤدية الى المكان ومنع السكان من الاقتراب. كما قُطعت الطريق الدولية المجاورة بالاتجاهين.

وقال عامل في بستان قريب من موقع الحريق لـ"فرانس برس" إنه سمع دويا قويا قبل اندلاع الحريق.

وتعمل فرق الإطفاء بصعوبة على محاصرة النيران وإخمادها، وكذلك على تبريد الخزانات المجاورة خشية امتداد النيران إليها.

وتقع منشآت الزهراني بجوار معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء، على بعد خمسين كيلومترا من بيروت. وتوزّع المشتقات النفطية التي تخزن فيها في السوق المحلية من خلال شركات توزيع، وتؤمن نحو 15% من حاجة السوق إلى مادة المازوت.

ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما ينتظر السكان في طوابير لساعات من أجل تزويد سياراتهم بالبنزين، جراء صعوبات في استيراد الوقود نتيجة انهيار غير مسبوق في في سعر صرف الليرة مقابل الدولار ونضوب احتياطي العملة الصعبة لدى المصرف المركزي.

وتوقف معملان رئيسيان لإنتاج الكهرباء، بينهما معمل الزهراني، عن الإنتاج بشكل كامل، السبت، جراء نفاد مادة الفيول أويل، قبل أن يعاودا العمل جزئيًا، الأحد، بعد توفير الجيش إمدادت وقود من مخزونه لصالح المعملين. علما أن هذا التشغيل الجزئي يؤمن ساعات محدودة جدا من التيار (ساعتان فقط في بعض المناطق) في اليوم.

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#لبنان
#انفجار خزان وقود

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