مقتل جندي جزائري قرب الحدود مع المغرب

عرب ٤٨/أ ف ب

قتل عنصر من حرس الحدود الجزائرية وأصيب اثنان آخران، مساء الأربعاء، في انفجار لغم تقليدي الصنع قرب الحدود مع المغرب على ما أعلنت وزارة الدفاع، في وقت متأخر مساء الخميس.

وقالت الوزارة إن لغمًا تقليدي الصنع انفجر في غربيّ البلاد، لدى مرور دورية لحرس الحدود خلال مهمة استطلاعية في إطار عملية عسكرية "لتأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة".

وأشار المصدر إلى أن الانفجار وقع مساء الأربعاء في دقلن بولاية تلمسان، قرب الحدود الجزائرية المغربية.

أعزّي نفسي، والجيش الوطني الشعبي،سليل جيش التحرير الوطني، وأسرة شهيد الواجب الوطني، الرقيب صراوي سيف الدين،الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس،لاعتداء إرهابي جبان،على حدودنا الغربية. رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته، ودعواتي بالشفاء لرفيقيه،العريف الأول زبيري أحمد،والعريف سفاري عبد الحق. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) October 14, 2021

وقدم الرئيس، عبد المجيد تبون، عبر "تويتر" تعازيه لأسرة "شهيد الواجب الوطني الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس لاعتداء إرهابي جبان على حدودنا الغربية".

وتدهورت العلاقات بين الجزائر وجارتها الغربية في الأشهر الأخيرة، بسبب قضية الصحراء الغربية.

وقرّرت الجزائر في 24 آب/أغسطس قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ثم أعلنت بعد ذلك بشهر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.